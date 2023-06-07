لكشف ملابسات تفجير سد خيرسون.. مقترح تركي بتشكيل لجنة تحقيق دولية
وكالات
اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على نظيريه الأوكراني والروسي تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.
وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قال الرئيس أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".
وستكلف هذه اللجنة بمهمة إجراء "تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا"، حسب الرئاسة التركية.
كما أعرب أردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن "يزيل هذا التحقيق كل الشكوك"، وفق ما أوردت الرئاسة التركية في بيان ثان.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد الذي يمد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وهو يقع على طريق تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وتسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبرو، ما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.
وتمكنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
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