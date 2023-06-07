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صدور أمر أميري بقبول استقالة مجلس الوزراء الكويتي

06:18 م الأربعاء 07 يونيو 2023
صدور أمر أميري بقبول استقالة مجلس الوزراء الكويتي

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

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الكويت- (د ب أ)

صدر في الكويت اليوم الأربعاء، أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

ووفقا للأمر الأميري المادة الأولى: تقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا".

وتنص المادة الثانية على أن يجري إبلاغ هذا الأمر إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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