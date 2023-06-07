روسيا: وفاة أكثر من 30 شخصا بسبب تسمم من مشروب كحولي
برلين - (د ب أ)
ذكرت وزارة الصحة الروسية أن ما يربو على 30 شخصا في البلاد لقوا حتفهم بسبب التسمم بعد تناول خليط ملوث من المشروبات الكحولية.
وذكرت الوزارة أمس الثلاثاء أن هناك 90 حالة تسمم معروفة في ست مناطق بالبلاد.
وأفادت وزارة الداخلية الروسية بأن المشروب به آثار من الكحول المثيلي السام.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية اليوم الأربعاء أنه تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في مناطق أخرى.
وبحسب التقرير فالمشروب الكحولي الذي يسمى "مستر سيدر" هو خليط كحولي تنتجه شركة في مدينة سمارا الروسية.
وقالت وكالة حماية المستهلك الروسية إنه تم وقف تداول أكثر من 37 ألف لتر من المشروب.
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