مسؤول روسي: موسكو حظيت بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا
موسكو - (د ب ا)
حظيت روسيا بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا، وفقا للمسؤول عن منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا.
وقال فلادمير سالدو للتلفزيون الروسي اليوم الأربعاء " من وجهة نظر عسكرية، أصبح وضع العمل التكتيكي لصالح القوات المسلحة للاتحاد الروسي".
وأضاف أنه بسبب الفيضانات المدمرة، التي نجمت عن تفجير السد، لن تتمكن أوكرانيا من شن الهجوم المضاد.
وأكد " لا يمكنهم القيام بأي شيء"في إشارة للقوات الأوكرانية المتوقع أن تحاول تحرير الأراضي المحتلة.
وأوضح سالدو " بالنسبة لقواتنا، على الجانب الآخر، انفتحت نافذة: سوف نرى من سوف يحاول العبور وكيف" في إشارة لنهر دينبرو، الذي ارتفع منسوبه عن حجمه الحقيقي.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤول عن تفجير السد أمس الثلاثاء.
سوق مصراوى
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: