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مسؤول روسي: موسكو حظيت بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا

03:10 م الأربعاء 07 يونيو 2023
مسؤول روسي: موسكو حظيت بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا

تدمير سد كاخوفكا

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موسكو - (د ب ا)

حظيت روسيا بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا، وفقا للمسؤول عن منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا.

وقال فلادمير سالدو للتلفزيون الروسي اليوم الأربعاء " من وجهة نظر عسكرية، أصبح وضع العمل التكتيكي لصالح القوات المسلحة للاتحاد الروسي".

وأضاف أنه بسبب الفيضانات المدمرة، التي نجمت عن تفجير السد، لن تتمكن أوكرانيا من شن الهجوم المضاد.

وأكد " لا يمكنهم القيام بأي شيء"في إشارة للقوات الأوكرانية المتوقع أن تحاول تحرير الأراضي المحتلة.

وأوضح سالدو " بالنسبة لقواتنا، على الجانب الآخر، انفتحت نافذة: سوف نرى من سوف يحاول العبور وكيف" في إشارة لنهر دينبرو، الذي ارتفع منسوبه عن حجمه الحقيقي.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤول عن تفجير السد أمس الثلاثاء.

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