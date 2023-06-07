مسؤول روسي: موسكو حظيت بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا

موسكو - (د ب ا)

حظيت روسيا بميزة عسكرية جراء تدمير سد كاخوفكا، وفقا للمسؤول عن منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا.

وقال فلادمير سالدو للتلفزيون الروسي اليوم الأربعاء " من وجهة نظر عسكرية، أصبح وضع العمل التكتيكي لصالح القوات المسلحة للاتحاد الروسي".

وأضاف أنه بسبب الفيضانات المدمرة، التي نجمت عن تفجير السد، لن تتمكن أوكرانيا من شن الهجوم المضاد.

وأكد " لا يمكنهم القيام بأي شيء"في إشارة للقوات الأوكرانية المتوقع أن تحاول تحرير الأراضي المحتلة.

وأوضح سالدو " بالنسبة لقواتنا، على الجانب الآخر، انفتحت نافذة: سوف نرى من سوف يحاول العبور وكيف" في إشارة لنهر دينبرو، الذي ارتفع منسوبه عن حجمه الحقيقي.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤول عن تفجير السد أمس الثلاثاء.