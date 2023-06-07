استمرار ارتفاع مستويات المياه عقب تفجير سد كاخوفكا

كييف - (د ب ا):

توقعت السلطات الأوكرانية استمرار ارتفاع مستويات المياه بواقع متر آخر بحلول غد الخميس، بعد تدمير سد كاخوفكا.

وما يزال السد، الذي انفجر أمس الثلاثاء، مستمرا في التداعي، وهو سبب استمرار ارتفاع منسوب المياه. وقالت السلطات إن منسوب المياه ارتفع بأكثر من مترين في مدينة خيرسون، كما أن المياه غمرت الطوابق الأولى من المباني. وأضافت السلطات أن عملية إجلاء السكان مستمرة.

ةفي الوقت نفسه، فإنه من ناحية الجانب الذي تحتله روسيا، تضرر نحو 40 ألف شخص من الفيضانات الغامرة، حسبما قال فلادمير سالدو، مدير إدارة خيرسون، المعين من جانب روسيا، في التلفزيون الروسي صباح اليوم الأربعاء.

وقال سالدو لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الكارثة " وفقا للتوقعات الأولية، هناك ما بين 22 ألف و 40 ألف شخص".

وقال فلادمير ليونتيف، المسؤول عن بلدة نوفا كاخوفكا الأوكرانية، الواقعة بجانب السد، والتي تسيطر عليها روسيا، إن نحو 100 شخص حوصروا بسبب المياه هناك، وتعين إنقاذهم. ويتردد أن هناك سبعة أشخاص مفقودون ، كما تم إنقاذ نحو 900 شخص. كما تحدث ليونتيف عن غمر مياه الفيضانات لعدة أماكن بصورة كلية أو جزئية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالإضافة إلى عدد كبير من القادة الغربيين والخبراء روسيا بتعمد تدمير السد، في حين اتهم الكرملين المخربين الأوكرانيين بالقيام بذلك.