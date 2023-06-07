بالفيديو.. رد فعل مرزوق الغانم على نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

(وكالات):

نشر رئيس مجلس الأمة الأسبق، مرزوق الغانم، مقاطع فيديو عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات لعضوية مجلس الأمة 2023.

ونشر الغانم مقطعي فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: " الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه.. شكرًا لأهلي وعزوتي أبناء الدائرة الثانية ثقتكم تاج على راسي".

الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . اللهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد اذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضا ، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه



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شكرًا لأهلي و عزوتي أبناء الدائرة الثانية ثقتكم تاج على راسي

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.#الدائرة_الثانية #انتخابات_الأمة2023 pic.twitter.com/BihKuamtd9 — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) June 6, 2023

وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي للكويت، بعد عملية الاقتراع امتدت لـ12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين.

ووفقا للنتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" فقد فاز مرزوق الغانم من الدائرة الثانية بـ6661 صوتا ليتصدر قائمة الفائزين الـ10 عن دائرته.