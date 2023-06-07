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الأردن يستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

11:22 ص الأربعاء 07 يونيو 2023
الأردن يستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

الأردن

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عمان - (د ب أ):

يستضيف الأردن ، اليوم الأربعاء، في البحر الميت، الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب.

ووفق قناة "المملكة" الأردنية اليوم ، تناقش اللجنة ، التي تحظى بتمثيل رفيع المستوى من الوزراء في الدول الأعضاء، ومسؤولين حكوميين ومعنيين رئيسيين في القطاع السياحي ومنظمات دولية، خلال الاجتماع آخر التطورات في قطاع السياحة، إضافة إلى انتخاب اللجان المؤقتة والدائمة في المنظمة.

كما سيجري خلال الاجتماع استعراض خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها.

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الأردن منظمة السياحة العالمية وزراء السياحة العرب

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