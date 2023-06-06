ألمانيا تعتزم إرسال مساعدة متخصصة بعد انفجار سد كاخوفكا الأوكراني

برلين - (د ب أ):

تعتزم ألمانيا ارسال أفرادا ومعدات وإمدادات من منظمة الحماية المدنية التابعة لها إلى أوكرانيا للمساعدة في التعامل مع الانفجار الكبير لسد كاخوفكا الأوكراني والفيضانات الناجمة عنه.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان اليوم الثلاثاء إن ألمانيا ستقف إلى جانب أوكرانيا للتعامل مع هذه الكارثة في وسط حرب العدوان التي يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين المعدات التي تجهزها الوكالة الاتحادية للإغاثة الفنية مرشحات (فلاتر) مياه ومولدات كهرباء، التي يحتاجها السكان بشكل ملح في المنطقة المتضررة.

وقالت الوزيرة إن "الوكالة الاتحادية للإغاثة الفنية تعمل بأقصى سرعة لإعداد إمدادات الإغاثة الألمانية للمنطقة المتضررة".

وتابعت "سندفع بإمدادات الإغاثة لتكون في طريقها في أقصر وقت ممكن".

وأضافت فيزر "تدمير البنية التحتية المدنية ومنع الناس من سبل العيش وتدمير الأرض والطبيعة، كل هذا يظهر مجددا وحشية لا يمكن تصورها".