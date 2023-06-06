الشرطة الإيطالية تقبض على مشتبه بهم في تهريب بشر في ألمانيا وفرنسا

روما - (د ب أ):

ألقت شرطة الدرك الإيطالية، بمعاونة الشرطة الألمانية والفرنسية، على أربعة مهربي بشر مشتبه بهم في ألمانيا وفرنسا.

وألقى المحققون القبض على شخص مشتبه به في هاناو بولاية هيسن غربي ألمانيا بمعاونة الشرطة الألمانية الاتحادية وثلاثة أشخاص مشتبه بهم في فرنسا، وفقا للسلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء.

ويعتبر من تم القبض عليهم العقول المدبرة لخلية تهريب يتزعمها ثلاثة أشخاص. وأحجمت الشرطة الألمانية وشرطة هيسن عن الإدلاء بتصريحات لدى طلبها منهم.

وبحسب شرطة الدرك الإيطالية ، فالأربعة المقبوض عليهم من الأفغان، ويواجهون اتهاما بتهريب المهاجرين الذين يصلون إلى جنوبي إيطاليا، إلى فرنسا وألمانيا.

وذكرت الشرطة أنهم حصلوا على 1500 يورو (1600 دولار) من كل مهاجر. كما صادر المحققون شاحنة يُزعم أنها تم استخدامها لنقل المهاجرين في إطار عملية تعرف باسم (باريبيديموس).

وتتدفق إلى ساحل منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يصلون عبر طريق البحر الأبيض المتوسط منذ مدة، ويخوض معظمهم الرحلة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وعلمت السلطات الإيطالية خلال سير تحقيقاتها ،بالعقل المدبر المشتبه به للخلية. وكان يقيم في بلدة بوفا مارينا في كالابريا، في أقصى جنوبي المنطقة، وتمكنت السلطات من تتبع حركته وبذلك كشف أنشطة التهريب.

وشاركت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) في لاهاي أيضا في التحقيق.