السعودية تستضيف المؤتمر الخليجي-الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف

الرياض - (د ب ا):

استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، المؤتمر الخليجي-الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف الذي يستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم الثلاثاء أن استضافة المؤتمر الخليجي الأوروبي يأتي " تحت إطار التعاون المشترك وتفعيل خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بمشاركة المختصين من وزارات الخارجية والخبراء والمختصين من الجهات المعنية بمكافحة الفكر المتطرف من جانبي مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي".

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء عن الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، قوله" إن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تفعيلاً لخطة العمل المشتركة بين الجانبين والمتضمنة مجال التعاون المشترك لمكافحة التطرف"، مشيرا إلى أنه سيتم" طرح عددً من أوراق العمل من الخبراء من الجانبين التي يتم من خلالها تبادل أفضل الخبرات والممارسات لمكافحة الفكر المتطرف، وبناء القدرات والإمكانات، وإيجاد أفضل السبل لمعرفة وفهم الثقافة والأسباب الكامنة وراء الأيديولوجية المتطرفة المؤدية إلى التطرف، وتحصين المجتمعات وفئة الشباب من الانجرار وراء الدعوات المتطرفة".