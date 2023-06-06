جوتيريش: انفجار سد كاخوفكا نتيجة مدمرة للغزو الروسى
نيويورك - (د ب أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إن انفجار سد كاخوفكا "هو نتيجة مدمرة أخرى للغزو الروسي لأوكرانيا".
وتبادل الجانبان الروسى والأوكرانى الاتهامات فيما يتعلق بالمسؤولية عن تفجير السد ، لكن خبراء غربيين وجهوا أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى موسكو.
وذكر جوتيريش في بيان أن الأمم المتحدة " لايمكنها الوصول إلى معلومات مستقلة حول الظروف" التي أدت إلى تدمير السد لكن ماحدث يمثل "كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية ضخمة".
وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاء الأنشطة الإنسانية يرسلون المساعدات على وجه السرعة ، ومن بينها مياه الشرب وأقراص تنقية المياه مشيرا إلى أنه يجب توفير ممر آمن لهم .
وأوضح يقول "مأساة اليوم مع ذلك هى مثال آخر على الثمن المرعب للحرب التى يتم شنها على الناس.. تفيض عليهم بوابات المعاناة منذ أكثر من عام.. يجب أن يتوقف ذلك".
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