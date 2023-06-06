إيران تكشف النقاب عن أول صاروخ فرط صوتي تنجح في تطويره

طهران - (د ب أ):

أزاحت إيران النقاب اليوم الثلاثاء عن أول صاروخ فرط صوتي تنجح في تطويره، ويمكن أن تصل سرعته إلى 15 ماخ بما يوازي 18500 كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الصاروخ "فتاح" يمكنه تنفيذ "مناورات عديدة" داخل وخارج المجال الجوي للأرض. وكشفت القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني الستار عن الصاروخ الجديد خلال مراسم أقيمت بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وينظر الغرب إلى الجيش وبرنامج الصواريخ في إيران باعتبارهما تهديدا للشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وترفض طهران هذه الاتهامات، وتقول إن برنامجها يهدف للدفاع والأغراض المدنية.

غير أن إيران وجهت تهديدات متكررة لإسرائيل، وينكر كثير من القادة الإيرانيين حق إسرائيل في الوجود. وتعتبر إسرائيل إيران بمثابة تهديد وجودي بالنسبة لها.

وتصل الصواريخ فرط الصوتية إلى سرعات فائقة حال إطلاقها، مما يجعل من الصعب بالنسبة لمنظومات الدفاع الجوي رصدها واعتراضها في الوقت المناسب، كما أنه من الممكن إطلاق هذه الصاروخ ليس فقط من منصات بل أيضا من على متن طائرات.