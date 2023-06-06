بابا الفاتيكان يدخل مستشفى في روما لإجراء فحص طبي
روما - (د ب أ):
أفاد تقرير إعلامي بأنه تم نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى، ولكن لم ترد معلومات رسمية من الفاتيكان عن الحالة الصحية للبابا البالغ من العمر 86 عاما.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن البابا وصل إلى مستشفى "جيميلي" صباح اليوم الثلاثاء لإجراء فحوص طبية.
وكان جرى نقل البابا إلى المستشفى، حيث بقي هناك عدة أيام في نهاية مارس الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية. وعاد البابا إلى الفاتيكان في وقت مناسب للاحتفال بأسبوع الآلام وعطلة عيد الفصح.
وفي نهاية شهر مايو الماضي، اضطر البابا إلى إلغاء المواعيد والمقابلات المقررة له ليوم واحد نتيجة إصابته بالحمى.
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