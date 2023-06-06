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BBC

الأمير هاري يقدم أدلة للمحكمة على انتهاك الصحافة لخصوصيته

03:16 م الثلاثاء 06 يونيو 2023
الأمير هاري يقدم أدلة للمحكمة على انتهاك الصحافة لخصوصيته

الأمير البريطاني هاري

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(بي بي سي):

يقدم الأمير البريطاني هاري أدلة اليوم ضد المجموعة المالكة لصحيفة ذا ميرور في المحكمة العليا في لندن.

ويقول نجل ملك بريطانيا إن الصحف استخدمت أساليب غير قانونية للحصول على قصص شخصية تمس حياته.

ويقول إنه تم جمع أخبار بطريقة غير قانونية عن حياته بين عامي 1996 و2010.

وقال محامي الأمير هاري إن الأساليب غير القانونية كانت أشبه "بتشكيل شبكة عنكبوتيه" حول العائلة المالكة

وتعترف المجموعة الصحفية بأنها جمعت بعض المعلومات عن الأمير بشكل غير قانوني ، لكنها تنفي اختراق رسائل هاتفه المحمول.

وتحاول رد الدعوى، بحجة أن الأمير استغرق وقتًا طويلاً لتقديمها إلى المحكمة.

ويعد الأمير هاري هو أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يمثل أمام المحكمة منذ القرن التاسع عشر.

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