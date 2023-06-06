وكالة الطاقة الذرية: "لا يوجد خطر فوري" على محطة زابوريجيا بسبب تفجير سد كاخوفكا

كييف - (د ب أ)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يوجد خطر فوري على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.

وكتبت الوكالة تغريدة قالت فيها "خبراء الوكالة في محطة زابوريجيا النووية يراقبون الوضع عن كثب".

وأضافت "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة".

وقال متحدث باسم شركة روسينيرجواتم الروسية النووية لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن المحطة النووية، التي مثل سد كاخوفكا، تقع على نهر دنيبرو، لم تتضرر.