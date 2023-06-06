إقبال على التصويت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

الكويت - (د ب أ)

شهدت مقار اللجان في الدوائر الخمس لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، إقبالا كثيفًا من الشباب وكبار السن وسط تنظيم جيد من وزارة الداخلية وحضور وزارة الصحة والدفاع المدني.

وقال رئيس اللجنة الفرعية في ثانوية عبدالله الأحمد بمنطقة جابر العلي القاضي محمد جاسم الدخيل، في تصريح صحفي ، إن الحضور أعلى من الجيد، بمعدل مقترع واحد في كل دقيقة حيث بلغ عدد المقترعين في 45 دقيقة تقريباً 46 ناخباً من أصل 103.

وقال خالد الديحاني / 38 عاما/، وهو موظف بوزارة الاشغال لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) :"حرصت على الحضور في الصباح للمشاركة في الانتخابات لأن التغيير يبدأ بالاختيار الصحيح لنواب الأمة، واتمنى من النواب الجدد الاهتمام بقضايا الشباب خصوصا الإسكان والتوظيف".

وأشاد الناخب فهد علي الكندري / 43 عاما/، وهو مدرس بسير العملية الانتخابية ، قائلا "اليوم جيد والأمور تجري بمرونة وبشكل سلسل" ، داعيا الشعب الكويتي للمشاركة في اختيار مصيرهم والتصويت لمن لديه رؤية واقعية تخدم الكويت.

وبدأت عملية التصويت صباح اليوم وتستمر حتى المساء، ليختار الناخبون الكويتيون 50 نائبا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين، بينهم 10 سيدات، عبر الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس بنظام الصوت الواحد الذي بدأ العمل به منذ عام 2013.