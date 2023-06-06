تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

دمشق - (د ب أ):

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثمان هزات أرضية، تراوحت بين 7ر1 و1ر4 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقدر 8ر2 درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 2ر6 كم.

وأضاف المركزأنه تم أيضاً رصد سبع هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي "هزة شمال حماة بـ 11 كم بقدر 2ر2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 6ر2 ، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقدر 7ر1 درجة وأربع هزات في تركيا تراوحت بين 7ر2 و1ر4 درجات".

وأضاف المركز أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 7ر39 كم.