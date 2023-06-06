مسؤول روسي: حجم دمار سد كاخوفكا خطير للغاية

موسكو - (د ب ا)

قال فلادمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا إن حجم الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون خطير للغاية، مشيرا إلى أن إعادتها لهيئتها الأولى سوف يكون مثل بنائها من البداية.

و نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ليونتيف القول " حجم الدمار خطير للغاية، لا يمكن القول الآن أنه سوف يكون من السهل إعادة ترميمها. من الواضح أن الأمر سوف يتطلب نفس عملية البناء التي تمت خلال 1950-1956 ولكن خلال 2023-2024".

من ناحية أخرى، قال مسؤول محلي على تطبيق تليجرام إنه لا يوجد تهديد على قناة شمال القرم، التي توصل المياه إلى جزيرة القرم من منطقة خيرسون، بعد انهيار سد كاخوفكا".