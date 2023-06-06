البعثة الأممية بالسودان تعرب عن قلقها إزاء استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

القاهرة - (د ب ا):

أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونتماس) اليوم الاثنين عن قلقها إزاء الاشتباكات الجارية في السودان.

وقالت البعثة في بيان نشرته على فيسبوك إن مكتب دعم حماية المدنيين في بعثة (يونيتامس) يواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان والحماية في البلاد.

وأضافت "لا يزال الوضع في الخرطوم وأم درمان وبحري، حيث استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مبعث قلق كبير.

كما استمرت الحالة في غرب دارفور، وجارسيلا (وسط دارفور) وكتم (شمال دارفور) في التدهور، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال- كثيرون منهم عالقون بين الطرفين المتحاربين".

وتابعت "يوثق مسؤولو حقوق الإنسان حاليا عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، التي ارتكبتها أطراف النزاع".

واستطردت "كما يتواصل مسؤولو حقوق الإنسان مع طرفيْ النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم.

يُشار إلى السودان يشهد منذ الخامس عشر من شهر أبريل قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت نقابة أطباء السودان إلى أن أكثر من 800 شخص لقوا حفتهم وأصيب أكثر من 3600آخرين جراء الصراع .

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا أن عدد النازحين داخل السودان بسبب القتال بلغ مايربو على مليون شخص.

وأضافت أن 319ألف شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة ،مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 132ألف شخص فيما استقبلت تشاد 80ألفا وجنوب السودان نحو 69ألفا.