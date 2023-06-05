الأسطول الروسي لم يخطر الناتو بمناورته البحرية في بحر البلطيق

موسكو - (د ب ا):

لم يخطر الأسطول الروسي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمناورته في بحر البلطيق، التي انطلقت اليوم الإثنين بمشاركة 40 سفينة و25 طائرة حربية.

وقال قائد القوات البحرية بقوة الرد السريع التابعة للناتو الأدميرال تورشتين ماركس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على متن الفرقاطة مكلينبورج - فوربوميرن اليوم ، "الجانب الروسي لم يخطرنا بالمناورة".

لكنه شدد على أن الناتو لم يفاجأ بذلك. وقال " بالطبع لدينا فكرة واضحة للغاية عن الاجراءات التي من المحتمل استخلاصها من أنشطة المناورة.وقال إن أعمال المراقبة على مدى الأسابيع الماضية كانت تشير إلى أن المناورة في سبيلها للإنطلاق.

كان المكتب الاعلامي للأسطول الروسي في بحر البلطيق أعلن اليوم أن الجيش الروسي بدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق، يشمل 40 سفينة و 25 طائرة وأكثر من 3500 جندي.

وجاء في البيان الصحفي " المناورة سوف تشمل تدريبا للاتصالات البحرية ومهام الدفاع وقواعد الاسطول". ومن المقرر أن تستمر المناورة البحرية حتى 15 يونيو الجاري.

ويشار إلى أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من 15 شهرا، أجرت القوات الروسية مناورات بحرية في بحر البلطيق عدة مرات للتدريب على حالة حرب محتملة في المنطقة.

وبالإضافة لأسطول البلطيق، بدأ أسطول المحيط الهاديء الروسي تدريبا واسع النطاق اليوم.

ووفقا للبيان الصحفي لأسطول المحيط الهاديء، تشارك 60 سفينة و35 طائرة ومروحية وأكثر من 11 ألف جندي في المناورات التي تجرى في بحر اليابان وبحر أوخوتسك على الجانب الآخر من البلاد.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يتوقع تصعيدا في الموقف بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا في بحر البلطيق نتيجة للمناورات واسعة النطاق .

وقال "ليس لدي هذا الخوف ".

وتابع "يتم التعامل معه بكل مسؤولية من جانب قواتنا".