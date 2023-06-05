ألمانيا تطلب إعادة 1878 طالب لجوء إلى بولندا هذا العام

وارسو - (د ب أ):

قالت شرطة الحدود البولندية اليوم الاثنين، إن ألمانيا طلبت إعادة 1878 طالب لجوء إلى بولندا منذ بداية العام الجاري.

وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، قالت شرطة الحدود إنه في الفترة ذاتها ، تم استلام ما مجموعه 2182 طلبا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضافت شرطة الحدود إنه في العام السابق بأكمله، تم تقديم 3929 طلبا لإعادة طالبي اللجوء إلى بولندا.

وقالت متحدثة باسم حرس الحدود لوكالة الأنباء البولندية"بي إيه بي " إنه تم إعادة 305 من طالبي اللجوء حتى الآن من ألمانيا هذا العام بموجب ما يسمى باتفاقية دبلن.

وتهدف تعليمات الاتحاد الأوروبي هذه إلى تحديد الدولة العضو في التكتل المسؤولة عن التعامل مع طلب طالب اللجوء، وتسمح للدول بإعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي تم التعامل معه في البداية ، إذا كان هذا البلد موقعا على اتفاقية دبلن.

وتعرض نظام دبلن لانتقادات واسعة من قبل دول التكتل والمنظمات الإنسانية باعتباره غير فعال ويعرض حقوق اللاجئين للخطر.