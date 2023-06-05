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الجيش البريطاني يكمل تدريب قساوسة الجيش الأوكراني

06:15 م الإثنين 05 يونيو 2023
الجيش البريطاني يكمل تدريب قساوسة الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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لندن - (د ب أ):

أكمل قساوسة عسكريون أوكرانيون تدريبهم مع الجيش البريطاني، قبل العودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب مرة أخرى، من أجل منح قوات الخطوط الأمامية "مظلة روحية"، أو الدعم الروحي.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدار أسبوعين، وتديره إدارة القساوسة التابعة للجيش الملكي البريطاني، تدريب مجموعة أولية مكونة من 10 أوكرانيين، في معسكر للجيش بجنوب غرب إنجلترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الاثنين.

وتعلم المشاركون، كيفية تقديم الرعاية الرعوية، والدعم الروحي، والتوجيه المعنوي للجنود في ساحة المعركة.

وقال الملازم دميترو بوفوروتني، وهو كاهن من مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، وأحد الضباط الذين شاركوا في التدريب "ذات مرة، عندما قصفت روسيا دنيبرو، وضعت حفيدتي، البالغة من العمر أربع سنوات، ألعابها أسفل الدرج، وغطتها بمظلة".

وتابع بالقول "لدينا اعتقاد بأن المظلة التي تغطي -تحمى- أوكرانيا، هي قواتنا المسلحة".

وأضاف "الهدف الرئيسي للقسيس، هو إعطاء "مظلة روحية" للأفراد الذين يقاتلون من أجلنا. لا يتعلق الأمر فقط بالأسلحة والصواريخ، إنه يتعلق بالدعم الروحي".

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