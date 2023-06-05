الرئيس العراقي: نرغب في الاستفادة من خبرات باكستان في محاربة الإرهاب

بغداد -(د ب أ)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع باكستان والاستفادة من خبراتها في مجال محاربة التطرف والإرهاب.

وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، إن العراق كان له دور كبير في "محاربة عصابات داعش الإرهابية التي اجتاحت العديد من الدول ومنها العراق ودمرت الكثير من المعالم العمرانية والحضارية والبنى التحتية".

وأضاف أن "وحدة العراقيين وبسالة القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها أسهمت في دحر عصابات داعش وتفتيت فلولها وتحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في المدن والمحافظات العراقية والتوجه نحو تطبيق الحكومة لبرنامجها الطموح الذي يصب في خدمة الشعب".

بدوره ، أكد وزير الخارجية الباكستاني التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة في مجال المياه.