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BBC

اشتية يرحب بتقرير أوروبي حول خطورة مخططات تغيير الوضع القائم فى القدس

02:51 م الإثنين 05 يونيو 2023
اشتية يرحب بتقرير أوروبي حول خطورة مخططات تغيير الوضع القائم فى القدس

محمد اشتية

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رام الله - (د ب أ)

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،اليوم الإثنين، بتقريرأعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين يؤكد خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وإجراءات توسيع الاستيطان في القدس الشرقية وهدم منازل.

ودعا اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم، حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى "أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي".

ورحب اشتية أيضا بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وبالتعهدات المالية المعلنة في المؤتمر، مؤكدا أن استقرار ميزانية الوكالة الدولية "يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة".

ودعا اشتية الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية أونروا وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

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