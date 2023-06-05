إسرائيل تصادر أكثر من 42 دونما للتوسع الاستيطاني في سلفيت

رام الله - (د ب أ)

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، إن السلطات الإسرائيلية صادرت أكثر من 42 دونما لصالح التوسع الاستيطاني في سلفيت شمال الضفة الغربية.

وذكر المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير أمير داود أن الأراضي المستهدفة ويبلغ إجمالي مساحتها 651ر42 دونما، تقع في قريتي سرطة وبروقين في سلفيت، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأوضح داود أنه تم مصادرة الأراضي تحت مسمى "استملاك للمصلحة العام"، بهدف توسيع شارع استيطاني يخدم مستوطنة "بدوئيل" المقامة غرب سلفيت.

وفي وقت سابق ، كشف محافظ سلفيت في السلطة الفلسطينية عبد الله كميل، عن مخطط إسرائيلي استيطاني جديد يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية في المحافظة، لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال كميل، في بيان الليلة الماضية، إن السلطات الإسرائيلية نشرت عبر "مجلس التخطيط الأعلى"، قرار الاستيلاء على أراض تابعة لبلدات الزاوية، ودير بلوط، ورافات، ومسحة غرب محافظة سلفيت، وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية، ووحدات استيطانية، وطرق رابطة بين المستوطنات.

ودعا كميل الأهالي والمزارعين المتضررين من المخطط الإسرائيلي إلى التواصل مع الجهات الرسمية المختصة والجهات القانونية المختلفة، لتقديم الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق أمام المضي في مصادرة أراضيهم.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين "غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة"، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وسياساتها الاستيطانية.