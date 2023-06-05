العفو عن امرأة أسترالية بعد سجنها في عام 2003 بتهمة قتل أطفالها
سيدني - (د ب أ)
جرى اليوم الإثنين العفو عن امرأة أسترالية تم سجنها في عام 2003 بتهمة قتل ثلاثة من أطفالها الرضع، كما صدر عفو عن قتلها لطفلها الرابع.
وفي عام 2003، وجدت هيئة محلفين أن كاثلين فولبيج مدانة بقتل أطفالها الثلاثة باتريك وسارة ولورا، وبالقتل غير المتعمد لابنها كاليب /19 يوما/، وذلك خلال الفترة بين عامي 1989 و1999. وكان أكبر الأطفال يبلغ من العمر آنذاك 19 شهرا.
وتم العفو عن فولبيج /55 عاما/ وإطلاق سراحها من السجن، اليوم الاثنين، بعد أن قال المدعي العام لنيو ساوث ويلز، مايكل دالي، إنه حصل على نسخة مسبقة من ملخص التحقيق بشأن إدانتها، والذي وجد أن هناك شكا معقولا بشأن إدانتها.
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