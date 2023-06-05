الجيش الروسي يقضي على 18 جنديا أوكرانيا في خيرسون
موسكو - (د ب أ)
شنت القوات الروسية ضربة على وحدات للجيش الأوكراني في منطقة الجزيرة بمنطقة خيرسون بجنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 18 جنديا أوكرانيا وإصابة 14 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإقليمية الروسية اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث، الذي لم تحدد هويته، قوله إنه "في الساعات الأربع العشرين الماضية، تم تدمير منصة إطلاق صواريخ متعددة من طراز بي إم-21 جراد بطاقم مؤلف من ثلاثة عناصر وذخيرة وموقع للجيش الأوكراني، نتيجة لأضرار ألحقتها وحدات مجموعة المحاربين دنيبر بمنطقة الجزيرة".
وقال إن"خسائر العدو وصلت إلى 18 فردا و14 آخرين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة".
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