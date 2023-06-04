حاكم منطقة بيلجورود الروسية يؤكد استمرار القصف الأوكراني على المنطقة

موسكو - (د ب أ):

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف إن القصف الأوكراني على االمنطقة لايزال مستمرا، مع تساقط حطام الأجسام الطائرة التي اسقطتها الدفاعات الجوية من السماء في بعض المناطق.

وكتب جلادكوف عن القصف على قناته على خدمة تيليجرام الإخبارية اليوم الأحد. وكان قد تحدث في وقت سابق عن مقتل شخصين أمس السبت.

وتردد أنه تم إجلاء 4 آلاف شخص من المناطق المتضررة ونقلهم إلى مناطق آمنة.

في الوقت ذاته ، نشر فيلق المتطوعين الروس شبه العسكري، الذى يقاتل إلى جانب الأوكرانيين، لكنه يتألف من روس قوميين، مقطع فيديو يظهر مقاتليه في بلدة شيبيكينو الحدودية. كما أعلنت المجموعة أنها أسرت جنودا من الجيش الروسي.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.