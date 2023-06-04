إعلان

BBC

حاكم منطقة بيلجورود الروسية يؤكد استمرار القصف الأوكراني على المنطقة

10:20 م الأحد 04 يونيو 2023
حاكم منطقة بيلجورود الروسية يؤكد استمرار القصف الأوكراني على المنطقة

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):
قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف إن القصف الأوكراني على االمنطقة لايزال مستمرا، مع تساقط حطام الأجسام الطائرة التي اسقطتها الدفاعات الجوية من السماء في بعض المناطق.

وكتب جلادكوف عن القصف على قناته على خدمة تيليجرام الإخبارية اليوم الأحد. وكان قد تحدث في وقت سابق عن مقتل شخصين أمس السبت.

وتردد أنه تم إجلاء 4 آلاف شخص من المناطق المتضررة ونقلهم إلى مناطق آمنة.

في الوقت ذاته ، نشر فيلق المتطوعين الروس شبه العسكري، الذى يقاتل إلى جانب الأوكرانيين، لكنه يتألف من روس قوميين، مقطع فيديو يظهر مقاتليه في بلدة شيبيكينو الحدودية. كما أعلنت المجموعة أنها أسرت جنودا من الجيش الروسي.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

سوق مصراوى

القصف الأوكراني بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف روسيا أوكرانيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طقس الاثنين بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.