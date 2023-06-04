خامنئي يجدد اتهامه للغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات
(بي بي سي):
هاجم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مرة أخرى أولئك الذين شاركوا في الموجة الأخيرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بوصفهم "خونة ومشاغبين".
وفي احتفال بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة سلفه آية الله الخميني، اتهم أقوى شخصية إيرانية الدول الغربية بإثارة التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهاسا أميني في حجز تابع لشرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.
وفي خطاب مباشر بثه التلفزيون الإيراني، وصف آية الله خامنئي المحتجين بأنهم جنود لأعداء إيران.
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