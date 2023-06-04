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BBC

خامنئي يجدد اتهامه للغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات

03:50 م الأحد 04 يونيو 2023
خامنئي يجدد اتهامه للغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات

آية الله علي خامنئي

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(بي بي سي):

هاجم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مرة أخرى أولئك الذين شاركوا في الموجة الأخيرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بوصفهم "خونة ومشاغبين".

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة سلفه آية الله الخميني، اتهم أقوى شخصية إيرانية الدول الغربية بإثارة التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهاسا أميني في حجز تابع لشرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

وفي خطاب مباشر بثه التلفزيون الإيراني، وصف آية الله خامنئي المحتجين بأنهم جنود لأعداء إيران.

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