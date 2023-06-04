ألمانيا: دعوات لمظاهرة في لايبتسيج احتجاجا على عنف الشرطة

لايبتسيج (ألمانيا) - (د ب أ):

تشهد مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا دعوات لمظاهرة أخرى مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة من مجموعات يسارية راديكالية.

ومن المخطط أن تكون المظاهرة في حي "كونيفيتس" تحت شعار "مظاهرة ضد عنف الشرطة".

يذكر أنه تم حظر مسيرة كان مخططا لها أمس السبت للتضامن مع اليمينية اليسارية لينا إي بعد الحكم عليها بالسجن عليها لمدة طويلة. ومع ذلك نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وراديكاليين يساريين خلال الليلتين الماضيتين.

وخلال مظاهرة تحت شعار "حرية التجمع تسري أيضا في لايبتسيج" ضمت نحو 1500 شخص، تم إلقاء حجارة وزجاجات على أفراد الشرطة أمس السبت، بعدما كانت المظاهرة قد بدأت بشكل سلمي. وأصيب إثر ذلك عدد من أفراد الشرطة.