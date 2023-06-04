إعلان

BBC

الجمرة الخبيثة تودي بحياة شخص وتصيب 11 آخرين في غانا

12:36 م الأحد 04 يونيو 2023
الجمرة الخبيثة تودي بحياة شخص وتصيب 11 آخرين في غانا

الجمرة الخبيثة - ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أكرا - (د ب ا):

لقى شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بسبب الجمرة الخبيثة، بعد تفش للفيروس في منطقة بيندوري في منطقة ابر إيست.

وذكرت صحيفة " بيزنس نيوز" في غانا أن الضحايا تناولوا لحم ماشية نافقة مصابة بالجمرة الخبيثة.

وجاء في بيان للمدير الإقليمي لهيئة الصحة في منطقة ابر ايست أنه " في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، تلقت هيئة الصحة الإقليمية إشعارا بتسجيل إصابتين بالجمرة الخبيثة، وحالة وفاة جراء الفيروس في منطقة بيندوري بعد تناول لحم ماشية نافقة ".

وأضاف البيان" عموما نفقت أربعة من رؤوس الماشية في المنطقة المتضررة. وحتى الآن تم رصد 11 حالة إصابة مشتبه بها بالفيروس، كما تجرى جهود لرصد الحالات المختلطة".

وبذلك يحث البيان جميع المناطق، خاصة المتاخمة لبيندوري، على الالتزام بالحذر، وإعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة لفيروس الجمرة الخبيثة وتكثيفها في جميع المنشآت الصحية.

سوق مصراوى

الجمرة الخبيثة غانا منطقة بيندوري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

السعودية وأمريكا تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market