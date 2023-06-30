إعلان

BBC

بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.. إيقاف حركة المواصلات في كل فرنسا

07:52 م الجمعة 30 يونيو 2023

وزارة الداخلية الفرنسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إيقاف حركة المواصلات العامة في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الـ9 مساء، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتتواصل الاضطرابات في فرنسا مع ورود أنباء أفادت بوقوع اشتباكات في عدة مدن في شتى أرجاء البلاد على خلفية مقتل مراهق يدعى نائل، 17 عاماً، برصاص شرطي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة عن إصابة 249 شرطياً ودركياً في أعمال شغب ليل الخميس الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس.

سوق مصراوى

وزارة الداخلية الفرنسية مقتل مراهق إيقاف حركة المواصلات فرنسا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بالرابط..خطوات التقديم الإلكتروني بالصف الأول الثانوي 2023/2024