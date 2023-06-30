بعد مقتل مراهق على يد الشرطة.. إيقاف حركة المواصلات في كل فرنسا

وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إيقاف حركة المواصلات العامة في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الـ9 مساء، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتتواصل الاضطرابات في فرنسا مع ورود أنباء أفادت بوقوع اشتباكات في عدة مدن في شتى أرجاء البلاد على خلفية مقتل مراهق يدعى نائل، 17 عاماً، برصاص شرطي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة عن إصابة 249 شرطياً ودركياً في أعمال شغب ليل الخميس الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس.