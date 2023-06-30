بلجيكا: عائدات الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تجلب 3 مليارات يورو

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الجمعة إن استخدام العائدات من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي قد يدر نحو ثلاثة مليارات يورو (3ر3 مليار دولار) سنويا من أجل أوكرانيا.

وذكر دي كرو بعد قمة لاتحاد الأوروبي استمرت يومين في بروكسل إنه من المهم عمل توازن بين إجبار روسيا على سداد تعويض عن الأضرار التي تسببت بها موسكو في أوكرانيا واستقرار الأسواق المالية.

وأضاف أن المسألة مهمة بشكل خاص بالنسبة لبلجيكا حيث تتواجد 90 % من الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا في بلجيكا.

وذكر أن مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي جمدت أصولا بقيمة حوالي 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، منها نحو 200 مليار يورو مجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي عن نيتها لتقديم مقترح قانوني قبل عطلة الصيف بشأن كيفية استخدام الأرباح الطارئة.

وأوضح دي كرو أن إيجاد حل سليم من الناحية القانونية لفرض ضريبة على العائدات لصالح أوكرانيا سيبعث "برسالة مهمة".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي بعد القمة إن استخدام الأصول الروسية المجمدة "معقد للغاية".