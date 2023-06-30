أوكرانيا تسجل "نجاحات جزئية" في هجومها المضاد جنوبي البلاد

كييف - (د ب أ):

أحرز الجيش الأوكراني المزيد من "النجاحات الجزئية" في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد في إطار هجوم كييف المضاد ضد المحتلين الروس، بما في ذلك عمليات قصف جوي جديدة ضد أهداف رئيسية للعدو، حسبما ذكرت القيادة العليا اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة، إنه تم تحقيق مكاسب في منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد حيث تتواجد القوات حاليا في المواقع التي تم الوصول إليها حديثا في جنوب أوريتشيف.

وأضافت أنه تم دفع القوات الروسية أيضا إلى نقاط أخرى بالمنطقة، بينما دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني حلفاء أوكرانيا الأجانب إلى الصبر فيما يتعلق بالهجوم المضاد المستمر.

وقال زالوجنى لصحيفة "واشنطن بوست" في مقابلة معه نشرت اليوم: "ليس هذا استعراضا. إنه ليس استعراضا يراقبه العالم بأكمله ويراهن عليه أو أي شيء. في كل يوم، تتم السيطرة على كل متر بالدماء".

وقال الجيش إنه في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وواصل الأوكرانيون تقدمهم الناجح رغم القتال الشرس بالقرب من بلدة باخموت المدمرة. ولم يدل الجيش بأي معلومات ملموسة بشأن عدد القرى التي تم تحريرها. ولم يتسن التحقق من المعلومات من منطقة الحرب بشكل مستقل.

ورغم ذلك، يشير خبراء أمريكيون إلى أنهم شهدوا دلائل على توسع الهجوم لاستعادة باخموت، التي استولت عليها الوحدات الروسية في مايو بعد شهور من القتال.

ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، واصلت القوات الروسية مهاجمة مارينكا وأفديفكا في دونيتسك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الجيش الروسي يحاول تعزيز مواقعه بالقرب من روسدوليفكا وبيلوهوريفكا على الحدود مع منطقة لوهانسك.

وقال الجانب الأوكراني إن القصف المدفعي والهجمات من جانب سلاح الجو الروسي تتواصل على طول خط الجبهة.

وذكر الجيش الأوكراني أنه ضرب موقع قيادة روسيا ومستودع وقود في مدينة بيرديانسك الساحلية جنوبي البلاد.

وأعلنت كييف هجمات عسكرية لها على المدينة المطلة على بحر آزوف ضمن الهجوم المضاد.

وتحدث زالوجني أيضا عن مبادرة استرتيجية لقواته في محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي.

كما أعرب زالوجني عن إحباطه إزاء حاجته المستمرة إلى الإلحاح على نظرائه الغربيين من أجل مواد ضرورية مثل ذخيرة المدفعية.