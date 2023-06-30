لافروف عن تمرد فاجنر: يصعب وصف ذلك بأكثر من فوضى

موسكو - (د ب أ)

قلل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من شأن التمرد المسلح مطلع الأسبوع من جانب مجموعة فاجنر الروسية الخاصة باعتباره "حالة من الفوضى".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة إن "روسيا تجاوزت كل أنواع الفوضى، بشكل أقوى وأكثر استقرارا، ومن الصعب وصف ذلك بأكثر من فوضى".

إضافة إلى ذلك، دعا الغرب إلى البقاء بعيدا عن التدخل في الشؤون الروسية. وقال: "أشكر اهتمامكم بشأن مصالحنا الوطنية، لكن لا يجب أن تشعروا بالقلق".

كان قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين، قد صعد صراعا على السلطة مع القيادة العسكرية الروسية السبت الماضي.

واتهم بريجوجين وزير الدفاع سيرجي شويجو والجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بعدم الكفاءة وحملهما كثرة الإخفاقات التي منيت بها القوات الروسية في ساحة المعركة بأوكرانيا.

واحتلت جماعة فاجنر الخاصة بشكل مؤقت مدينة روستوف الروسية بجنوب البلاد السبت الماضي قبل أن تتجه صوب موسكو.

وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، تراجع بريجوجين بشكل مفاجئ بعد وساطة أجراها رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو.

وذكرت تقارير إخبارية أن اتفاق الوساطة منح بريجوجين حق اللجوء في بيلاروس وحصانة مضمونة من الملاحقة في روسيا.

ويرى الكثير من المراقبين الدوليين، الأحداث بأنها فقدان السيطرة، وإحراج لزعيم الكرملين فلاديمير بوتين.