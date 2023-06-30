احتجاج خارج السفارة السويدية في طهران بعد حرق نسخة من القرآن
طهران - (د ب أ)
تظاهر طلاب الجامعات والمعاهد الدينية أمام السفارة السويدية في طهران اليوم الجمعة مع اشتداد موجة الاحتجاجات في أعقاب حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المتظاهرين رفعوا خلال الاحتجاجات لافتات تحمل شعارات احتجاجية مثل "يسقط أعداء القرآن" .
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت أمس الخميس القائم بالأعمال السويدي في أعقاب الواقعة التى حدثت خارج أحد المساجد في ستوكهولم أمس الأول الأربعاء. كما صدرت ردود فعل غاضبة من العديد من الدول الإسلامية الأخرى .
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالاحتجاج وحرق نسخة من القرآن بعد حظر أعمال مماثلة في شهر فبراير. وقال رئيس الوزراء السويدي ، أولف كريسترسون ، إن هذا العمل مسموح به بموجب قوانين حرية التعبير في البلاد ، لكنه ليس مناسبًا.
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