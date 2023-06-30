حرق نسخة من المصحف.. العراق تطالب السويد بتسليمها مواطن عراقي

(وكالات)



طالبت السلطات العراقية نظيرتها السويدية، بتسليمها المواطن العراقي الذي قام بحرق نسخة من المصحف الشريف، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قوله مساء الخميس، إن "العراق طالب السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم".



وأضاف الصحف في بيان أن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية".

وأوضح: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة العراقية.

ومن جانبه، استنكر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس، "الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم التي تجري تحت عنوان حرية التعبير في السويد".

وقال الحلبوسي في بيان: "نستنكر الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والتي تجري تحت عنوان (حرية التعبير)"، موضحا أن "هذه الإساءات المتكررة تنتهك حقوق ومعتقدات المسلمين، وتستدعي وجود موقف من المعتدلين ومحبي السلام في العالم، أن يقفوا بوجه هذا الخطر الذي يهدد السلم والتعايش بين المجتمعات، ويسهم في نشر خطاب الكراهية"، حسبما نقلت عنه وكالة (واع).

وأثارت حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد، إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة.