ماكرون يغادر قمة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع الحكومة بسبب الشغب
وكالات
غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، للمشاركة في اجتماع مع حكومته بسبب الاحتجاجات المتواجدة داخل بلاده لليوم الثالث على التوالي.
وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، عن نية حكومة البلاد في فرض حالة الطوارئ داخل البلاد، لمواجهة أعمال العنف والحد منها في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة لضبط الأمن في باريس.
وتابع القصر الفرنسي "الإليزيه"، أن الرئيس ماكرون مستعد لاعتماد آلية للحفاظ على الأمن دون محاذير.
يذكر أن، إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا، أوضحت، منذ قليل، أن كل الاحتمالات مطروحة، لإعادة النظام في بلادنا، مضيفة أن أعمال العنف التي تشهدها باريس في الوقت الحالي لا يمكن تحملها أو تبريرها، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.
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