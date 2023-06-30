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BBC

المال مقابل البصق.. مقاطعة روسية تفرض غرامة على البصق في الأماكن العامة

02:03 م الجمعة 30 يونيو 2023

صورة أرشيفية

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(وكالات)

مقاطعة ياروسلافل هي أول منطقة في روسيا فرضت غرامة على البصق في الأماكن العامة.

أعلن ذلك محافظ ياروسلافل ميخائيل إيفرايف في أثناء لقائه بالمخرج السينمائي الروسي الشهير نيكيتا ميخالكوف.

وأصبحت مقاطعة ياروسلافل الأولى في البلاد والثالثة في العالم التي طبقت مفهوم المسؤولية الإدارية عن البصق. وقال المحافظ:" نحن الأوائل في البلاد، وهناك دولتان فقط في العالم، إلى جانبنا لديهما مثل هذه المسؤولية الإدارية، هما سنغافورة وكازاخستان".

وأضاف أن المقاطعة تعمل على تطوير ثقافة السكان بشتى الطرق. وأوضح مصدر في الحكومة المحلية لوكالة "نوفوستي" أن غرامة البصق في مكان عام ستبلغ 1500 روبل، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

هذا وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" قد أفادت في وقت سابق بأن سلطات مدينة فولغوغراد الروسية تخطط لزيادة الغرامة على وقوف السيارات في الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء إلى 2.5 مرة. وقد يحال مشروع القانون بهذا الشأن إلى البرلمان المحلي

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