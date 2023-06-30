الصين تحذر الولايات المتحدة من خلق توترات في مضيق تايوان

(وكالات)



قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن بيع الأسلحة إلى تايبيه وخلق توترات جديدة في مضيق تايوان.

وأضافت المتحدثة تعليقا على قرار واشنطن بيع ذخيرة ومعدات لتايوان: "موقف الصين المتمثل في معارضتنا الشديدة للاتصالات بين الجيش الأمريكي وتايوان وكذلك ضد بيع أسلحة أمريكية للجزيرة كان دائما واضحا وثابتا".



وشددت على أنه "يتعين على الولايات المتحدة الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، ووقف خلق توترات جديدة في مضيق تايوان، ووقف تعريض السلام والاستقرار للخطر في منطقة مضيق تايوان".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، في وقت سابق إن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ذخيرة ومعدات لتايوان في طلبين يبلغ إجماليهما 440 مليون دولار.