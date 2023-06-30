المسافر الوحيد على الطائرة.. راكب يوثق رحلته بعدما ألغى جميع الركاب حجوزاتهم (فيديو)
(وكالات)
وجد السمسار فيل ستينغر نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من مدينة أوكلاهوما إلى مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا، وذلك بعدما عدل جميع المسافرين عن انتظار رحلة الخطوط الجوية الأمريكية التي تأخرت لمدة 17 ساعة و52 دقيقة، بحسب حديثه إلى محطة "وسكو" المتعاونة مع "سي إن إن".
@phil.stringer 18-hour delay turned this flight into a private party! ✈️🥳 Watch how the amazing crew and I made the most of it! #americanairlines #flightattendant #airplanetiktok #privateparty #FlightFun #delayedflight #fyp #viral ♬ Makeba - Jain
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