طيران مجهول يقصف قاعدة تستخدمها قوات فاجنر في شرق ليبيا

وكالات

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، عن مصدر عسكري تأكيده تعرض قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاجنر الروسيّة لقصف من طائرات مسيّرة مجهولة، من دون أن يُسفر القصف عن خسائر بشريّة.

وأكد المصدر، أن طائرات مسيّرة "مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوّات فاجنر الروسيّة".