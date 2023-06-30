ترامب: أوكرانيا يمكن أن تتنازل عن بعض أراضيها لإنهاء الحرب مع روسيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه حان الوقت للولايات المتحدة للتدخل في محاولة الوساطة لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا، ولم يستبعد أن تضطر كييف للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا.

وصرح ترامب لوكالة "رويترز" في مقابلة هاتفية، قائلًا: "أرغب في أن يتوقف الناس عن الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".

ولم يستبعد ترامب أن تضطر الحكومة الأوكرانية للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الصراع، وأشار إلى أن كل شيء سيكون "معرضًا للتفاوض" إذا كان يتولى الرئاسة، لكن الأوكرانيين الذين قاتلوا بشراسة للدفاع عن أرضهم "قد حققوا الكثير".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن أهم ما يجب على الولايات المتحدة فعله الآن هو تحقيق السلام - أن نقوم بجمع روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام. يمكن أن نفعل ذلك"، لافتا "هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، لجمع الطرفين وفرض السلام بينهما".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.