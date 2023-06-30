المتحدث باسم الخارجية: 30 يونيو ملحمة ستظل في وجدان كل المصريين
مصراوي
في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنّ ثلاثين يونيو هي ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري ليرسم بإرادته مصيره.
وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية بفيسبوك: "احتفالاً بذكراها العاشرة…نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو.. تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصري ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".
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