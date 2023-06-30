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BBC

المتحدث باسم الخارجية: 30 يونيو ملحمة ستظل في وجدان كل المصريين

10:46 ص الجمعة 30 يونيو 2023

السفير أحمد أبو زيد

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مصراوي

في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنّ ثلاثين يونيو هي ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري ليرسم بإرادته مصيره.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية بفيسبوك: "احتفالاً بذكراها العاشرة…نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو.. تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصري ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".

سوق مصراوى

السفير أحمد أبو زيد الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وزارة الخارجية الشعب المصري

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