وزير النفط العراقي: نطمح لأن تصل أسعار النفط الخام لـ 80 دولارا للبرميل الواحد

بغداد - ( د ب أ):

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مساء اليوم السبت، إن العراق يطمح في أن تصل مستويات أسعار النفط الخام في السوق العالمية إلى 80 دولارا للبرميل.

وقال عبدالغني، لشبكة (رووداو) الكردية، وفقا للمؤشرات فإن "الأسعار سوف تستقر عند هذه المستويات/الأسعار الحالية/، وربما هناك زيادة في الأشهر القادمة، ويطمح العراق بعتبة الـ80 دولارا للبرميل".

وأضاف "الأسعار السائدة الآن هي فوق السبعين دولاراً، ووصلت في معدلات خلال هذه الأيام الى أكثر من ذلك بقليل، ونحن ملتزمون بهذه المستويات من الأسعار، ربما المستوى الذي نطمح له أن تصل الأسعار إلى الاستقرار عند الثمانين دولاراً للبرميل، والموارد التي تأتي من صادرات النفط العراقية تمثل أكثر من 95% من واردات الدولة العراقية، لذلك نحن نطمح بالتأكيد إلى زيادة هذه الأسعار لزيادة موارد الدولة العراقية".

ونوه إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الإجتماع المقبل لمنظمة أوبك وحلفائها في الرابع من الشهر الحالي، وقال "سنلتزم بالتخفيضات السابقة لمعدلات إنتاج النفط الخام حيث كان التخفيض الأول في بداية هذه السنة والتخفيض الثاني كان في بداية شهر مايو بدأ تنفيذه والى نهاية هذا العام، ومعناه أن العراق خفض حصته بالبداية 211 ألف برميل، والتخفيض الثاني أيضا خفضنا بحدود 210 آلاف برميل".

وأضاف "نعمل على وقف التدهور في الأسعار مع ضمان إمدادات البترول إلى الأسواق العالمية وعدم خلق أي أزمة في الطاقة ".

وجدد الوزير العراقي موقف بلاده في" الإبقاء على وحدة منظمة أوبك وتماسكها للحفاظ على أسعار النفط وفي نفس الوقت ضمان توفير البترول في الأسواق العالمية لسد احتياجات العالم فيما يخص الطاقة".