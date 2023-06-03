أردوغان يعلن تشكيل الحكومة التركية الجديدة وتغيير حقائب وزارية مهمة

وكالات:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التشكيلة الحكومية الجديدة، في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة، شملت وزراء جدد لحقائب مهمة، بينها الخارجية والداخلية والدفاع.

وقال الرئيس التركي، في كلمة متلفزة، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "تم تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، وهاكان فيدان وزيرا للخارجية، وعلي يرلي كايا وزيرًا للداخلية، وياشار غولر وزيرًا للدفاع، ويلماز تونج وزيرًا للعدل، محمد شيمشيك وزيرًا للمالية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرًا للطاقة".

وانتُخب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية لفترة جديدة، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.