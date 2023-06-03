البيت الأبيض: بايدن يوقع على قانون سقف الدين الحكومي

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يسمح برفع سقف الدين الحكومي لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها والتزاماتها، بعدما صوت مجلسي النواب والشيوخ على تمريره.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أنه "في يوم السبت 3 يونيو، وقع الرئيس على قانون المسؤولية المالية لعام 2023، والذي يعلق العمل بسقف الدين العام حتى 1 يناير 2023".