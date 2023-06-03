الهند: ارتفاع قتلى تصادم ثلاثة قطارات إلى 288 شخصا

نيودلهي - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى اصطدام ثلاثة قطارات، في منطقة بالاسور الهندية بولاية أوديشا، إلى 288 شخصا على الأقل، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في الهند، منذ عقود.

ونقلت وكالتا الأنباء الهنديتان "إيه إن آي" و "بي تي آي" ذلك عن هيئة السكة الحديدية في الهند اليوم السبت.

وقال رئيس فرع هيئة الإطفاء المحلي في الموقع، سودهانشو سارانجي لوكالة "إيه إن آي" أن رافعة وصلت للموقع وكانت تنقل كل عربة على حدة.

لكن لا يتوقع العثور على مزيد من الناجين، بحسب سارانجي الذي أردف قائلا: "نحن محبطون، ولم نشهد قط هذا العدد الكبير من الجثث في حياتنا".

ووصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى موقع الحادث، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في "الإخبارية الهندية نقلا عن مكتب مودي .

وبحسب السلطات، فإن ثلاثة قطارات كانت ضالعة في الحادث الذي وقع في منطقة ريفية في مقاطعة بالاسور، على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي كالكتا ، في السابعة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، تردد أن قطار ركاب خرج عن مساره أولا، وأن قطار ركاب آخر اصطدم بعرباته المعطلة، كما تردد أيضا أن قطار شحن كان ضالعا في الحادث مع القطارين الآخرين .

ولم يتضح حتى اليوم السبت المسار الدقيق لوقوع الحادث.