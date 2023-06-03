بعد أدائه اليمين.. أردوغان يزور ضريح مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك (فيديو)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لزيارته، وذلك بعد حلف اليمين رئيسا لـ البلاد في ولاية جديدة تستمر لمدة 5 سنوات.

وأدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية في مبنى مجلس الأمة التركي الكبير، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الأيام الماضية.

لحظات أثناء توجه الرئيس #أردوغان إلى آنيت كابير بعد مراسم أداء اليمين في #البرلمان لوضع إكليل من الزهور على ضريح أتاتورك والتوقيع على كتاب آنيت كابير الخاص pic.twitter.com/mQ4cBQa8aV — نيو ترك بوست...أخبار تركيا (@newturkpost) June 3, 2023

وبعد حلف اليمين الدستوري، يكون أردوغان رئيسا لـ تركيا لمدة 5 سنوات مقبلة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ52.18% من الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، سيتوجه اليوم السبت 3 يونيو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.