عقب أدائه القسم.. أردوغان يتسلم وثيقة التنصيب من أجل تدشين ولاية جديدة

وكالات

إيذانا ببدء ولاية ثالثة تستمر 5 سنوات، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وثيقة تنصيبه على سدة الحكم، من رئاسة البرلمان التركي.

تسلُّم جرى في إطار مراسم تأدية أردوغان اليمين الدستورية، السبت، في مقر البرلمان التركي في أنقرة، وسط حضور لفيف من النواب والضيوف الدوليين.

واليوم السبت، أدى الرئيس التركي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة.

وقال أردوغان: "بصفتي رئيسًا، أقسم.. بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها.. وللوفاء بواجبي بحيادية".

مشاهد لوصول الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى مبنى #البرلمان في العاصمة #أنقرة وأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وتسلّمه مضبطة الرئاسة من الرئيس المؤقت للبرلمان دولتش بهتشلي، والاستقبال الحافل لموكبه من المواطنين. pic.twitter.com/c1MdEGsM84 — TRT عربي (@TRTArabi) June 3, 2023

وتابع: "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وحصل أردوغان على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو/أيار الماضي، وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.